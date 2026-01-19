Escape game à Laon Résistance 1944 l’infiltré de l’ombre Rue William-Henry Waddington Laon

Escape game à Laon Résistance 1944 l’infiltré de l’ombre

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 17:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24 2026-04-14 2026-04-21 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-10-20 2026-10-27

Le nouvel escape game à faire en famille durant les vacances à Laon !

Plongez au cœur de l’Histoire avec notre escape game imaginé par le Service du Chemin des Dames et de la Mémoire du Département de l’Aisne. Un jeu palpitant, chargé d’histoire, vous attend au cœur des Collections départementales de l’Aisne !

1944, l’Europe est plongée dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, et les forces alliées travaillent sans relâche pour repousser l’occupation nazie. Au cœur de la France occupée, un réseau de résistance lutte pour affaiblir l’ennemi et préparer le terrain pour la libération. Cependant, l’organisation est en danger. Un agent double a réussi à infiltrer le réseau, mettant en péril ses opérations secrètes. Intégrez le quartier général de la résistance et démasquez le traître.

Enigmes, tension, stratégie… Saurez-vous sauver la mission ?

Rassemblez votre meilleure équipe dans la limite de 6 personnes maximum et lancez-vous !

RV dans les réserves départementales du CABA à 15h et à 17h ! (durée 1h jauge de 6 pers. maxi par groupe à partir de 8 ans merci de vous présenter 10 min avant le début du jeu) .

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

English :

The new family escape game for the vacations in Laon!

