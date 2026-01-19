Escape Game à l’Électrothèque du lac de Guerlédan Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan

Escape Game à l’Électrothèque du lac de Guerlédan

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Une manière ludique de découvrir le musée. En famille ou entre amis, réussirez-vous à résoudre nos énigmes à temps ? Nul besoin de connaissances en électricité, cependant il vous faudra faire preuve d’une bonne cohésion de groupe ! Vous aurez 1 heure avant qu’il ne soit trop tard !

Uniquement sur réservation du mardi au samedi | De 4 à 6 joueurs. .

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue de Guerlédan Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39

