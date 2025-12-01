Escape game à l’Hôtel Dieu Hôtel Dieu Tournus

Escape game à l’Hôtel Dieu

Hôtel Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:30:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Lors de la fermeture de l’Hôtel-Dieu, d’étranges phénomènes ont été observés. Les rumeurs disent que des âmes y ont été enfermés, prisonniers des murs de cet ancien hôpital. Aujourd’hui, ils cherchent désespérément à s’échapper. Lors de cette expédition, vous aurez pour mission de les libérer avant qu’il ne soit trop tard !

Au cœur de ce bâtiment historique, vous devrez résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et affronter des mystères pour parvenir libérer les 3 fantômes qui hantent les lieux.

Un événement pour toute la famille…

Conçu pour les petits et les grands, cet escape game promet frissons et divertissement dans un cadre exceptionnel. Munissez-vous de votre esprit d’équipe, de votre courage et de votre sens de la déduction pour relever le défi ! .

Hôtel Dieu 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

