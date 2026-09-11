Escape game à Vernoil-le-Fourrier, Vernoil-le-Fourrier, Vernoil-le-Fourrier
dimanche 20 septembre 2026 · Vernoil-le-Fourrier
Informations pratiques
Escape game à Vernoil-le-Fourrier Dimanche 20 septembre, 14h00 Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dimanche : escape game dans les rues du bourg de Vernoil-le-Fourrier
Ce jeu de piste patrimoine, composé de différentes étapes dans le bourg, conduira les participants à emprunter un circuit d’environ 3 km ponctué par des énigmes sur des éléments significatifs de l’histoire du village.
Départ entre 14h et 14h30 de la salle des fêtes
Arrivée entre 16h et 17h
Petite restauration et rafraîchissements proposés par une association.
Annonce des résultats du jeu de pistes.
Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Dimanche : escape game dans les rues du bourg de Vernoil-le-Fourrier
© Jean Leblanc – ministère de la Culture
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