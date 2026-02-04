Escape game à Villeneuve-sur-Aisne En eaux troubles

Villeneuve-sur-Aisne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Gold-D-Brochet, le plus grand pirate d’eau douce de tous les temps, a caché son fabuleux trésor, le barbo, dans les profondeurs. À la recherche de ce trésor, vous découvrirez le secret des animaux cachés de l’eau douce…

Lieu de RV exact communiqué lors de l’inscription début du jeu à 14h (durée 2h à partir de 7 ans accompagné d’un adulte)

Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-hautsdefrance.fr

English :

Gold-D-Brochet, the greatest freshwater pirate of all time, has hidden his fabulous treasure, the barbo, in the depths. In search of this treasure, you’ll discover the secret of freshwater?s hidden animals?

Exact meeting point to be communicated upon registration game starts at 2pm (duration: 2h from 7 years old accompanied by an adult)

