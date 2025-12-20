Escape game adultes Bibliothèque temporaire Anglet
Escape game adultes Bibliothèque temporaire Anglet samedi 24 janvier 2026.
Escape game adultes
Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Énigmes à démêler et missions à accomplir, embarquez dans une expérience immersive et ludique !
Coopération, réflexion et bonne humeur seront vos meilleurs atouts pour résoudre le mystère avec nos boîtes d’enquête…
Suspense garanti !
Par les bibliothécaires. .
Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape game adultes
L’événement Escape game adultes Anglet a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Anglet