Escape game aéronautique : explorez les coulisses de l’industrie Onet-le-Château – Agence RODEZ

Escape game aéronautique : explorez les coulisses de l’industrie Jeudi 6 novembre, 09h00 Onet-le-Château – Agence RODEZ Aveyron

Début : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, France Travail vous propose de participer à un escape game aéronautique. « Objectif 2035 « : plongez dans la peau de salariés d’une start-up, vous aurez 1h30 pour concevoir le prototype de l’avion de demain. Au cours de ce jeu d’équipe, vous pourrez découvrir les multiples facettes du secteur industriel et identifier les compétences recherchées par les entreprises. Vous serez également sensibilisés aux défis de l’innovation et de la transition écologiqu

Onet-le-Château – Agence RODEZ 12850 Onet-le-Château 12850 Onet-le-Château Aveyron Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512288 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, France Travail vous propose de participer à un escape game aéronautique. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier