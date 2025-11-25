Escape Game Maison de l’Europe Agen

Escape Game

Maison de l’Europe Avenue Edouard Herriot Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Escape Game de la Maison de L’Europe Egalité en jeu, à toi de la débloquer . Pour les 13-30 ans. Créneaux horaires au choix 8h30, 9h35, 10h40, 13h30, 14h35, 15h40. Inscription obligatoire.

Maison de l’Europe Avenue Edouard Herriot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 47 59 contact@maisoneurope47.eu

English : Escape Game

Maison de L’Europe Escape Game Egalité en jeu, à toi de la débloquer . For 13-30 year-olds. Choice of time slots: 8.30am, 9.35am, 10.40am, 1.30pm, 2.35pm, 3.40pm. Registration required.

German : Escape Game

Escape Game des Maison de l’Europe Egalité en jeu, à toi de la débloquer (Gleichheit auf dem Spiel, du musst sie freischalten). Für 13- bis 30-Jährige. Zeitfenster nach Wahl: 8.30 Uhr, 9.35 Uhr, 10.40 Uhr, 13.30 Uhr, 14.35 Uhr, 15.40 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

House of Europe Escape Game L’uguaglianza è in gioco, sta a voi sbloccarla . Per giovani dai 13 ai 30 anni. Orari a scelta: 8.30, 9.35, 10.40, 13.30, 14.35, 15.40. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Escape Game

Casa de Europa Juego de Escape La igualdad está en juego, de ti depende desbloquearla . Para jóvenes de 13 a 30 años. Horarios a elegir: 8.30 h, 9.35 h, 10.40 h, 13.30 h, 14.35 h, 15.40 h. Inscripción obligatoria.

