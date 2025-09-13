Escape Game | Alice au Pays des merveilles Creil

Escape Game | Alice au Pays des merveilles Creil samedi 13 septembre 2025.

Escape Game | Alice au Pays des merveilles

346 Avenue Léonard de Vinci Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13 11:15:00

Date(s) :

2025-09-13

Les Médiathèques de Creil propose samedi 13 septembre un escape game sur le thème d’Alice au pays des merveilles, Venez vous plonger dans l’atmosphère de Lewis Caroll. Réussirez-vous à résoudre les différentes énigmes et à échapper à la Reine de cœur en moins de 45 minutes ? Pour les enfants de 10 à 14 ans.

Sur inscription. Attention places limitées.

Plusieurs créneaux disponibles:

10h30-11h15 / 14h00 14h45 / 16h00 16h45

Médiathèque Jean-Pierre Besse (Quartier du Moulin)

346, avenue Léonard de Vinci 60100 CREIL

03 44 29 51 80

mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent » 0 .

346 Avenue Léonard de Vinci Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 80 mediatheque@mairie-creil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game | Alice au Pays des merveilles Creil a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise