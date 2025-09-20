Escape Game | Alice au Pays des merveilles Creil
Escape Game | Alice au Pays des merveilles Creil samedi 20 septembre 2025.
Escape Game | Alice au Pays des merveilles
2 Rue Henry Dunant Creil Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 11:15:00
Date(s) :
2025-09-20
Les Médiathèques de Creil propose samedi 20 septembre un escape game sur le thème d’Alice au pays des merveilles, Venez vous plonger dans l’atmosphère de Lewis Caroll. Réussirez-vous à résoudre les différentes énigmes et à échapper à la Reine de cœur en moins de 45 minutes ? Pour les enfants de 10 à 14 ans.
Sur inscription. Attention places limitées.
Plusieurs créneaux disponibles:
10h30-11h15 / 14h00 14h45 / 16h00 16h45
Médiathèque L’abricotine (Quartier Rouher)
2Ter, rue Henri Dunant 60100 CREIL
03 44 25 36 13
mediatheque@mairie-creil.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent » 0 .
2 Rue Henry Dunant Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 36 13 mediatheque@mairie-creil.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Escape Game | Alice au Pays des merveilles Creil a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise