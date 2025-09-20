Escape Game | Alice au Pays des merveilles Creil

Les Médiathèques de Creil propose samedi 20 septembre un escape game sur le thème d’Alice au pays des merveilles, Venez vous plonger dans l’atmosphère de Lewis Caroll. Réussirez-vous à résoudre les différentes énigmes et à échapper à la Reine de cœur en moins de 45 minutes ? Pour les enfants de 10 à 14 ans.

Sur inscription. Attention places limitées.

Plusieurs créneaux disponibles:

10h30-11h15 / 14h00 14h45 / 16h00 16h45

Médiathèque L’abricotine (Quartier Rouher)

2Ter, rue Henri Dunant 60100 CREIL

03 44 25 36 13

mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent » 0 .

