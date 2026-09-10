Informations pratiques

Escape game «Amelia’s secret» Bibliothèque Bellangerais Rennes 10 novembre – 8 décembre Ille-et-Vilaine

Mise à disposition d’un escape game à la bibliothèque

Vous voici dans le manoir des Vonleaken. On raconte qu’Amélia, la fille de la propriétaire, y aurait disparu il y a bien longtemps. Son corps n’a jamais été retrouvé. Afin de vous échapper, menez l’enquête et percez le secret du manoir. Une enquête, deux possibilités : 20 minutes ou 1 heure.

En continu sur les temps d’ouverture de la bibliothèque.

Ados à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-10T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-08T18:30:00.000+01:00

1



Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

