Escape game «Amelia’s secret» Bibliothèque Bellangerais Rennes
mardi 10 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Escape game «Amelia’s secret» Bibliothèque Bellangerais Rennes 10 novembre – 8 décembre Ille-et-Vilaine
Mise à disposition d’un escape game à la bibliothèque
Vous voici dans le manoir des Vonleaken. On raconte qu’Amélia, la fille de la propriétaire, y aurait disparu il y a bien longtemps. Son corps n’a jamais été retrouvé. Afin de vous échapper, menez l’enquête et percez le secret du manoir. Une enquête, deux possibilités : 20 minutes ou 1 heure.
En continu sur les temps d’ouverture de la bibliothèque.
Ados à partir de 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-10T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-08T18:30:00.000+01:00
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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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