Escape Game « Amélia’s Secret » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

Le temps d’une soirée, la Médiathèque se transforme en manoir hanté… Vous vous êtes retrouvés piégés dans la demeure abandonnée des Vonleaken.

On raconte qu’Amelia, la fillette de la propriétaire y a disparu il y a bien longtemps et que son corps n’a jamais été retrouvé. Afin de vous échapper il va falloir mener l’enquête pour percer le secret du manoir…

Pour adultes et ados dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T21:30:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/jeu/escape-game-amelias-secret

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine