Escape game Amelia’s secret Mulhouse

Escape game Amelia’s secret

12 avenue Roger Salengro Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Jeu immersif en réalité augmentée… dans le noir ! Vous voilà piégé·es dans la demeure abandonnée des Vonleaken. Par le passé, une petite fille a disparu et n’a jamais été retrouvée. À vous de résoudre ce mystère et de sortir de cette maison… un tantinet hantée !

Dès 14 ans Gratuit sur inscription par téléphone. 0 .

12 avenue Roger Salengro Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 60 bibliotheque.salvator@mulhouse-alsace.fr

