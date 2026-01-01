Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque
Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque samedi 24 janvier 2026.
Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque
Ancienne Prison de Pont l’Evêque, porte d’entrée arrière du bâtiment Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-14 2026-02-21
Escape game dans l’ancienne prison
Escape Game en famille ou entre amis !
Enfermés dans une véritable cellule de l’ancienne Prison, vous aurez 45min pour venir à bout d’un scénario inédit mêlant dangers, mystères & magie.
Une expérience unique à vivre au coeur du patrimoine local.
Sortirez vous dans le temps imparti ?
A partir de 8 ans
10 places par séance
Rdv à l’arrière de l’ancienne prison de Pont l’Evêque
45 mn de jeu séance à 11h, 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h30
resa.groupe.goplay@gmail.com
06 27 59 39 57
10€/pers. paiement sur place (pas de CB)
Privatisation possible d’une séance complète (99 euros) .
Ancienne Prison de Pont l’Evêque, porte d’entrée arrière du bâtiment Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 27 59 39 57 resa.groupe.goplay@gmail.com
English : Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque
Escape game in the old prison
L’événement Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Terre d’Auge Tourisme