Escape game aquatique Piscine Atlantide Concarneau

Escape game aquatique Piscine Atlantide Concarneau mardi 28 octobre 2025.

Escape game aquatique

Piscine Atlantide Le Porzou Concarneau Finistère

Début : 2025-10-28 19:00:00

2025-10-28

AQUASCAPE EST DE RETOUR

Venez résoudre des énigmes avec notre escape game aquatique Aquascape , de retour à la piscine l’Atlantide.

En équipe, de 4 à 6, les joueurs répondent à une étrange offre d’emploi et deviennent, sans le savoir, les sujets d’une expérience mystérieuse.

Après avoir reçu une lettre leur expliquant leur mission, ils comprennent que le véritable enjeu dépasse la simple résolution d’énigmes ils sont eux-mêmes au coeur d’un protocole secret. Leur objectif ouvrir un coffre contenant plusieurs lots. Cependant, pour y accéder, tous les cadenas du coffre doivent être déverrouillés avant la fin du temps imparti. Les équipes devront alors faire un choix stratégique coopérer pour réussir ensemble, ou jouer en solo pour être les premiers à choisir leur récompense… au risque de tout perdre.

Quatre équipes, de 4 à 6 joueurs, participent en même temps à chaque créneau. Les équipes sont ouvertes, c’est-à-dire qu’on peut se retrouver en équipe avec d’autres personnes.

Les animations et défis proposés nécessitent une maîtrise aquatique minimale pour s’immerger, se déplacer et maintenir une immersion sur 10 à 20 secondes pour plusieurs membres de chaque équipe. Il est donc indispensable de garantir ces capacités pour participer.

A partir de 12 ans.

2 créneaux (au choix) proposés 19h ou 20h30.

Durée de l’animation 1h environ.

Niveau savoir s’immerger, se déplacer, maintenir une immersion entre 10 et 20 secondes.

Réservez votre place en ligne, sur place ou en contactant la piscine par téléphone. .

Piscine Atlantide Le Porzou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 30 97 06 50

