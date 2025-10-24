Escape Game Archi en panique Saint-Bonnet-de-Joux

Escape Game Archi en panique Saint-Bonnet-de-Joux vendredi 24 octobre 2025.

Escape Game Archi en panique

Le bourg Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Venez aider l’apprenti architecte à terminer le projet de restauration d’une église.

Attention, vous n’avez qu’une heure ! .

Le bourg Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 05 95 tourisme@legrandcharolais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game Archi en panique Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2025-10-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III