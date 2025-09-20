Escape-game Archives départementales d’Ille et Vilaine Rennes

Escape-game Archives départementales d’Ille et Vilaine Rennes samedi 20 septembre 2025.

Nombre limité de places / À partir de 10 ans (accompagné d’un adulte) –

Durée entre 30 et 40 minutes – Sur inscription :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Arriverez-vous à vous échapper de ce nouvel escape game au sein des Archives ? Oui, à condition de décrypter des énigmes et de résoudre des mystères en lien avec l’histoire et les archives…

Archives départementales d'Ille et Vilaine 1 Rue Jacques Léonard, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 0299024000 https://archives.ille-et-vilaine.fr https://www.facebook.com/archives35/ rencontres.archives@ille-et-vilaine.fr

crédit photo Goplay