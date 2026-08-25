Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant rue du Val de Sarre Wittring
samedi 17 octobre 2026 · rue du Val de Sarre · Wittring
Informations pratiques
Wittring
Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant
rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-10-17 13:00:00
fin : 2026-10-18 14:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Plongez dans une aventure immersive au coeur du blockhaus de Wittring.
En équipe, résolvez les énigmes, relevez les défis et découvrez Le Secret du Commandant.
Une expérience unique à vivre en famille, entre amis ou entre collègues.
Inscription via https://www.bergersdespierres-moselle.fr/
Renseignement escape-game@blockhausdewittring.comTout public
20 .
rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring 57905 Moselle Grand Est +33 6 01 84 94 16 blockhausdewittring@gmail.com
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English :
Immerse yourself in an adventure at the heart of the Wittring bunker.
As a team, solve the puzzles, take on the challenges, and uncover The Commander’s Secret.
A unique experience to enjoy with family, friends, or coworkers.
Register at: https://www.bergersdespierres-moselle.fr/
For more information: escape-game@blockhausdewittring.com
L’événement Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant Wittring a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES