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Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant rue du Val de Sarre Wittring

samedi 17 octobre 2026 · rue du Val de Sarre · Wittring

Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant rue du Val de Sarre Wittring

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
rue du Val de Sarre
Adresse
Blockhaus de Wittring D33
Ville
57905 Wittring
Département
Moselle
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Wittring

Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant

rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring Moselle

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-10-17 13:00:00
fin : 2026-10-18 14:30:00

Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18

Plongez dans une aventure immersive au coeur du blockhaus de Wittring.
En équipe, résolvez les énigmes, relevez les défis et découvrez Le Secret du Commandant.
Une expérience unique à vivre en famille, entre amis ou entre collègues.

Inscription via https://www.bergersdespierres-moselle.fr/
Renseignement escape-game@blockhausdewittring.comTout public
20  .

rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring 57905 Moselle Grand Est +33 6 01 84 94 16  blockhausdewittring@gmail.com

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English :

Immerse yourself in an adventure at the heart of the Wittring bunker.
As a team, solve the puzzles, take on the challenges, and uncover The Commander’s Secret.
A unique experience to enjoy with family, friends, or coworkers.

Register at: https://www.bergersdespierres-moselle.fr/
For more information: escape-game@blockhausdewittring.com

L’événement Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant Wittring a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES