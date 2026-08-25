Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant rue du Val de Sarre Wittring

Informations pratiques

Wittring

Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant

rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-10-17 13:00:00

fin : 2026-10-18 14:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Plongez dans une aventure immersive au coeur du blockhaus de Wittring.

En équipe, résolvez les énigmes, relevez les défis et découvrez Le Secret du Commandant.

Une expérience unique à vivre en famille, entre amis ou entre collègues.

Inscription via https://www.bergersdespierres-moselle.fr/

Renseignement escape-game@blockhausdewittring.comTout public

20 .

rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring 57905 Moselle Grand Est +33 6 01 84 94 16 blockhausdewittring@gmail.com

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English :

Immerse yourself in an adventure at the heart of the Wittring bunker.

As a team, solve the puzzles, take on the challenges, and uncover The Commander’s Secret.

A unique experience to enjoy with family, friends, or coworkers.

Register at: https://www.bergersdespierres-moselle.fr/

For more information: escape-game@blockhausdewittring.com

L’événement Escape Game au Blockhaus de Wittring Le Secret du Commandant Wittring a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES