Escape Game au Blockhaus de Wittring rue du Val de Sarre Wittring

Escape Game au Blockhaus de Wittring

rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21 2026-02-22

# Le Secret du Commandant #

Que vous soyez seul ou en compagnie d’ami(e)s ou de votre famille, formez une équipe de maximum 6 personnes pour unir vos efforts dans la résolution de cette énigme.

Inscription via https://www.bergersdespierres-moselle.fr/

Renseignement escape-game@blockhausdewittring.com

rue du Val de Sarre Blockhaus de Wittring D33 Wittring 57905 Moselle Grand Est +33 6 01 84 94 16 blockhausdewittring@gmail.com

English :

# The Commander’s Secret

Whether you’re on your own or in the company of friends or family, form a team of up to 6 people and join forces to solve this riddle.

Registration: https://www.bergersdespierres-moselle.fr/

Information: escape-game@blockhausdewittring.com

