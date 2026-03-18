Escape game au Château de Duras

Château des Ducs de Duras Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

Durant les vacances de Pâques, le château s’anime, venez visiter le château de Duras et participez aux animations

Escape game, réservation obligatoire sur internet.

3 créneaux par jour à 14h, 15h30, 17h

Deux salles, deux univers menez l’enquête au XVIIe siècle ou en 1956. En famille ou entre amis, vous aurez 60 minutes et pas une de plus !

Réservation obligatoire sur internet www.billetterie.chateau-de-duras.com .

Château des Ducs de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38 contact@chateau-de-duras.com

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English : Escape game au Château de Duras

L’événement Escape game au Château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Duras CDT47