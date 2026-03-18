Escape game au Château de Duras Duras
Escape game au Château de Duras Duras samedi 4 avril 2026.
Escape game au Château de Duras
Château des Ducs de Duras Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 23 – 23 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
Durant les vacances de Pâques, le château s’anime, venez visiter le château de Duras et participez aux animations
Escape game, réservation obligatoire sur internet.
3 créneaux par jour à 14h, 15h30, 17h
Deux salles, deux univers menez l’enquête au XVIIe siècle ou en 1956. En famille ou entre amis, vous aurez 60 minutes et pas une de plus !
Réservation obligatoire sur internet www.billetterie.chateau-de-duras.com .
Château des Ducs de Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38 contact@chateau-de-duras.com
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English : Escape game au Château de Duras
L’événement Escape game au Château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Duras CDT47