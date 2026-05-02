Escape Game au Château de La Prat Dîner Château de la Prat Juliénas

Juliénas

Escape Game au Château de La Prat Dîner

Château de la Prat 12 Route du Trève Juliénas Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de la Prat vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Escape Game au Château de La Prat . … Voir la suite sur le site du festival

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Château de la Prat 12 Route du Trève Juliénas 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 01 45 46 fr.barbier@atipeak.fr

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English : Pose Mystère au Château de La Prat Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de la Prat will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Pose Mystère au Château de La Prat . … See more on the event website

L’événement Escape Game au Château de La Prat Dîner Juliénas a été mis à jour le 2026-05-02 par Inter Beaujolais