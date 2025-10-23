ESCAPE GAME AU CHÂTEAU Puilaurens

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU Puilaurens jeudi 23 octobre 2025.

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU

Puilaurens Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Vous êtes enfermés dans le château de Puilaurens mais le temps passe et il faudra faire vite pour s’échapper avant que l’Inquisiteur viennent vous prendre pour vous interroger…

Vous avez une heure, pas une minute de plus pour en sortir… Saurez-vous déjouer les secrets du château…

Uniquement sur réservation. Places limitées à 8 personnes. minimum 2 personnes.

Tarif adulte 10 €, sur réservation obligatoire, info au 04 68 20 65 26 ou chateau-puilaurens.com.

.

Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 4 68 20 65 26 chateau.puilaurens@orange.fr

English :

You’re locked up in Puilaurens castle, but time is running out and you’ll have to be quick to escape before the Inquisitor comes to interrogate you…

You have one hour, not a minute more, to get out… Can you outwit the castle?s secrets…

Reservations required. Places limited to 8 people. Minimum 2 people.

Adult price: 10 ?, booking essential, info on 04 68 20 65 26 or chateau-puilaurens.com.

German :

Du bist in der Burg von Puilaurens eingesperrt, aber die Zeit läuft ab und du musst dich beeilen, um zu entkommen, bevor der Inquisitor dich abholt und verhört…

Sie haben eine Stunde Zeit, keine Minute mehr, um zu entkommen… Können Sie die Geheimnisse des Schlosses entschlüsseln?

Nur mit Reservierung. Begrenzte Plätze für 8 Personen. Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen.

Preis für Erwachsene: 10?, Reservierung erforderlich, Infos unter 04 68 20 65 26 oder chateau-puilaurens.com.

Italiano :

Siete rinchiusi nel castello di Puilaurens, ma il tempo sta per scadere e dovrete agire in fretta per fuggire prima che l’Inquisitore venga a interrogarvi…

Avete un’ora, non un minuto di più, per uscire… Riuscirete a superare i segreti del castello?

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati a 8 persone. Minimo 2 persone.

Prezzo per gli adulti: 10 euro, prenotazione obbligatoria, info allo 04 68 20 65 26 o su chateau-puilaurens.com.

Espanol :

Estás encerrado en el castillo de Puilaurens, pero el tiempo se acaba y tendrás que trabajar rápido para escapar antes de que el Inquisidor venga a interrogarte…

Tienes una hora, ni un minuto más, para salir… ¿Podrás burlar los secretos del castillo?

Reserva obligatoria. Plazas limitadas a 8 personas. Mínimo 2 personas.

Precio adulto: 10€, imprescindible reservar, información en el 04 68 20 65 26 o en chateau-puilaurens.com.

L’événement ESCAPE GAME AU CHÂTEAU Puilaurens a été mis à jour le 2025-08-19 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT