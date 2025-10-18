ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR Ancretiéville-Saint-Victor

Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Halloween approche… et les Soirées Enquêtes vous préparent des aventures… maléfiques ! Première étape le Château Saint-Victor et ses Effroyables Citrouilles

Au programme Escape Game Géant (jeunesse ou ado/adulte) Chasse aux zombis Jeu de piste… et bien d’autres activités !

Vivez la magie d’Halloween en famille et défiez le croquemitaine Seigneur des Cauchemars… Une expérience accessible dès 3 ans !

Réservations https://www.soirees-enquetes.com/…/halloween-2025-saint…

️✨ Au programme

Escape Game Géant Pour les jeunes comme pour les ados/adultes

‍♂️ Chasse aux zombies

Jeu de piste

… et plein d’autres activités à découvrir !

Un rendez-vous à ne pas manquer, entre défis, frissons et bonne humeur .

Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Seine-Maritime Normandie

L’événement ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR Ancretiéville-Saint-Victor a été mis à jour le 2025-09-22 par Communauté de communes Plateau de Caux