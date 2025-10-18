ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR Ancretiéville-Saint-Victor
ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR Ancretiéville-Saint-Victor samedi 18 octobre 2025.
ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR
Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR
Halloween approche… et les Soirées Enquêtes vous préparent des aventures… maléfiques ! Première étape le Château Saint-Victor et ses Effroyables Citrouilles
Au programme Escape Game Géant (jeunesse ou ado/adulte) Chasse aux zombis Jeu de piste… et bien d’autres activités !
Vivez la magie d’Halloween en famille et défiez le croquemitaine Seigneur des Cauchemars… Une expérience accessible dès 3 ans !
Réservations https://www.soirees-enquetes.com/…/halloween-2025-saint…
#halloween2025 #ideesortie #sortieenfamille #halloweennormandie #halloweeen #citrouilles
️✨ Au programme
Escape Game Géant Pour les jeunes comme pour les ados/adultes
♂️ Chasse aux zombies
Jeu de piste
… et plein d’autres activités à découvrir !
Un rendez-vous à ne pas manquer, entre défis, frissons et bonne humeur .
Rue du Château Ancretiéville-Saint-Victor 76760 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 88 28 28
English : ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ESCAPE GAME AU CHATEAU SAINT VICTOR Ancretiéville-Saint-Victor a été mis à jour le 2025-09-22 par Communauté de communes Plateau de Caux