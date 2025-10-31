Escape Game au cinéma + diffusion du film Coco Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Escape Game au cinéma + diffusion du film Coco Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port vendredi 31 octobre 2025.

Escape Game au cinéma + diffusion du film Coco

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

En collaboration avec la société Néo Arcane de Saint-Jean-Le Vieux, le cinéma Le Vauban accueillera pour la première fois un escape game à l’occasion d’Halloween !

L’école de sorcellerie Pas de Loup

Dans une forêt ancienne et éloignée, une école abandonnée a été découverte. Vous allez devoir délivrer les professeurs et magiciens qui y sont enfermés et affronter “Celui qu’on ne nomme pas” en trouvant leurs accessoires ainsi que la bonne formule pour le détruire!

Limité à 10 groupes de 4-5 personnes, il faudra s’inscrire par mail.

Puis à 16h sera diffusé le film d’animation Coco (tarifs habituels, à partir de 8 ans)

Aucune obligation de participer à l’escape game pour voir le film, et inversement. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

English : Escape Game au cinéma + diffusion du film Coco

German : Escape Game au cinéma + diffusion du film Coco

Italiano :

Espanol : Escape Game au cinéma + diffusion du film Coco

L’événement Escape Game au cinéma + diffusion du film Coco Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme Pays Basque