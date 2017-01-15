Informations pratiques

Paluel

Escape game au Clos des fées

Clos des fées Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Escape game grandeur nature la machine survoltée! avec la compagnie On n’a jamais fini de rêver .

Panique au Clos des fées ! Des phénomènes inexpliqués, une machine déchainée… À vous de jouer les enquêteurs pour démêler le vrai du faux et percer le mystère de ce joyeux détraquage dans le jardin du Clos des fées !

> Jeudi 16 et mercredi 22 juillet

> Jeudi 6 et mercredi 20 août

A 10h30, 15h et 17h

Durée 1h15. A partir de 6 ans. Réservation conseillée. .

Clos des fées Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46

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English : Escape game au Clos des fées

L’événement Escape game au Clos des fées Paluel a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre