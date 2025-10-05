Escape Game au coeur du Bois de Bernouville [3èmes rencontres de la Biodiversité] Rue de Bernouville Hautot-sur-Mer

Rue de Bernouville Parking du Bois de Bernouville Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

“On a jamais fini de rêver” vous propose de participer à un Escape Game Nature au cœur des ruines du Bois de Bernouville.

Pendant une heure, les participants évolueront en famille ou entre amis à travers sentiers et clairières, guidés par des personnages intrigants et attachants qui les aideront à chaque étape pour résoudre les mystères des ruines du château de Bernouville en explorant la nature qui a repris ses droits. Chaque énigme plongera les familles dans un univers où faune, flore et histoire se mêlent.

Pour petits et grands, en famille (à partir de 6 ans).

Réservation obligatoire et par créneaux de 14h à 17h auprès de la troupe “On a jamais fini de rêver” 06.81.04.14.82 .

Rue de Bernouville Parking du Bois de Bernouville Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 04 14 82 onajamaisfiniderever@gmail.com

English : Escape Game au coeur du Bois de Bernouville [3èmes rencontres de la Biodiversité]

