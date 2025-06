Escape game au Markstein – Stosswihr 21 juillet 2025 14:00

Haut-Rhin

Escape game au Markstein col de la schlucht col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-07-21 14:00:00

fin : 2025-07-21 16:30:00

2025-07-21

La légende des marcaires. Entre réflexion et épreuves physiques, des énigmes pour découvrir le site du Markstein, son histoire et ses milieux naturels. Avec Philippe Beaud, accompagnateur en montagne.

Lundi 21 juillet à 14h 2h30 / 2,5 km / + 60m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

The legend of the marcaires. Brainstorming and physical tests, riddles to discover the Markstein site, its history and its natural environment. With Philippe Beaud, mountain guide.

German :

Die Legende der Marksteiner. Zwischen Nachdenken und körperlichen Prüfungen, Rätsel, um den Standort Markstein, seine Geschichte und seine natürlichen Lebensräume zu entdecken. Mit Philippe Beaud, Bergführer.

Italiano :

La leggenda dei markstein. Rompicapo e sfide fisiche, indovinelli per scoprire il sito di Markstein, la sua storia e il suo ambiente naturale. Con Philippe Beaud, guida alpina.

Espanol :

La leyenda de los marcaires. Rompecabezas y desafíos físicos, adivinanzas para descubrir el paraje del Markstein, su historia y su entorno natural. Con Philippe Beaud, guía de montaña.

