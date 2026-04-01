Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape Game au Moulin du Prat Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance

Escape Game au Moulin du Prat Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance samedi 25 avril 2026.

Lieu : Moulin du Prat

Adresse : Lieu-dit Le Prat

Ville : 22690 La Vicomté-sur-Rance

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-25T10:00:00

Fin : 2026-04-26T17:30:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Vicomté-sur-Rance

Escape Game au Moulin du Prat

Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Oyez ! Oyez ! gentes dames et damoiseaux, gentilshommes, damoiselles et braves chevaliers de la Vicomté et d’ailleurs !
Venez sauver notre belle et noble Dame Tiphaine Raguenel retenue prisonnière par les Anglois !
Inscription par mail ou par téléphone   .

Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 77 39 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape Game au Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à La Vicomté-sur-Rance (Côtes-d'Armor)