Escape Game au Moulin du Prat Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance

La Vicomté-sur-Rance

Escape Game au Moulin du Prat

Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Oyez ! Oyez ! gentes dames et damoiseaux, gentilshommes, damoiselles et braves chevaliers de la Vicomté et d’ailleurs !

Venez sauver notre belle et noble Dame Tiphaine Raguenel retenue prisonnière par les Anglois !

Inscription par mail ou par téléphone .

Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 77 39 32

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English :

L’événement Escape Game au Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme