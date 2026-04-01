Escape Game au Moulin du Prat Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance
Escape Game au Moulin du Prat Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance samedi 25 avril 2026.
La Vicomté-sur-Rance
Escape Game au Moulin du Prat
Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Oyez ! Oyez ! gentes dames et damoiseaux, gentilshommes, damoiselles et braves chevaliers de la Vicomté et d’ailleurs !
Venez sauver notre belle et noble Dame Tiphaine Raguenel retenue prisonnière par les Anglois !
Inscription par mail ou par téléphone .
Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 77 39 32
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English :
L’événement Escape Game au Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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