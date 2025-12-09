Escape Game au musée Châtellerault
Escape Game au musée
3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne
Enfermés au Musée ! En famille ou entre amis, nous vous invitons à un jeu d’évasion au milieu des collections du musée. Vous aurez une heure pour accomplir votre mission et résoudre une série de tests et d’énigmes au milieu des collections. .
3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
