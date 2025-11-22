Escape Game au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire samedi 7 mars 2026.

Escape Game au musée de la marine de Loire

Musée de la Marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Mystère dans le bureau du conservateur. Nous sommes dans les années 80. Pendant qu’il effectue des recherches sur des objets récemment donnés au musée, le conservateur, inquiet, a dû quitter précipitamment son bureau une tempête d’une violence inouïe se prépare…

Le protocole de sauvegarde des collections du musée s’est enclenché toutes les salles ont été verrouillées, après que le personnel et les visiteurs ont été évacués précipitamment. Tous ? Apparemment pas, car vous voici malencontreusement enfermé dans le bureau du conservateur. Pour en sortir, il vous faudra résoudre l’énigme qui plane dans cette pièce un mystérieux objet serait-il la cause de ce cataclysme .

Compris dans le droit d’entrée du musée 2 à 4 joueurs .

Musée de la Marine de Loire, 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 84 46 marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape Game au musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-16 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS