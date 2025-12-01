Escape Game au Musée Musée du Prieuré Harfleur

Escape Game au Musée

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Une aventure médiévale en format court, type escape box !

Viens découvrir le galion portugais qui a échoué à Harfleur, un trésor se trouve à bord.

Tu as 15 min pas une de plus.

L’équipe du musée et Homo Ludicus te propose un temps inédit.

Sauras-tu sortir à temps ?

Sur inscription via musee@harfleur.fr .

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

