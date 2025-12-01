Escape Game au Musée Musée du Prieuré Harfleur
Escape Game au Musée Musée du Prieuré Harfleur mercredi 10 décembre 2025.
Escape Game au Musée
Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Une aventure médiévale en format court, type escape box !
Viens découvrir le galion portugais qui a échoué à Harfleur, un trésor se trouve à bord.
Tu as 15 min pas une de plus.
L’équipe du musée et Homo Ludicus te propose un temps inédit.
Sauras-tu sortir à temps ?
Sur inscription via musee@harfleur.fr .
Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
