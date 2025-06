Escape Game au musée Musée des Manufactures de Dentelles Retournac 1 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Escape Game au musée Musée des Manufactures de Dentelles

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Début : Jeudi 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Plongez au cœur de l’enquête autour de la disparition de la célèbre dentelle ! Un Escape Game d’une heure à résoudre en famille ou entre amis.

Musée des Manufactures de Dentelles 14, Avenue de la Gare

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr

English :

Dive into the heart of the investigation into the disappearance of the famous lace! A one-hour Escape Game to solve with family and friends.

German :

Tauchen Sie ein in die Ermittlungen rund um das Verschwinden der berühmten Spitze! Ein einstündiges Escape Game, das Sie mit der Familie oder mit Freunden lösen können.

Italiano :

Immergetevi nel cuore dell’indagine sulla scomparsa del famoso merletto! Un Escape Game di un’ora da risolvere con la famiglia o gli amici.

Espanol :

¡Sumérgete en el corazón de la investigación sobre la desaparición del famoso encaje! Un Juego de Escape de una hora para resolver con tu familia o amigos.

