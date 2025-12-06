Escape Game au Musée Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Escape Game au Musée

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

à partir de 8 ans

Date :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le musée organise une session escape game Vol à la Manufacture… à la recherche de la dentelle disparue . Inscription obligatoire au 04 71 59 41 63 Tarif 8,5€ par personne, à partir de 8 ans

.

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63

English :

The museum is organizing an escape game session entitled Vol à la Manufacture… à la recherche de la dentelle disparue . Registration required on 04 71 59 41 63 Price: 8.5? per person, 8 years and over

