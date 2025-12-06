Escape Game au Musée Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
Escape Game au Musée
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
à partir de 8 ans
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Le musée organise une session escape game Vol à la Manufacture… à la recherche de la dentelle disparue . Inscription obligatoire au 04 71 59 41 63 Tarif 8,5€ par personne, à partir de 8 ans
English :
The museum is organizing an escape game session entitled Vol à la Manufacture… à la recherche de la dentelle disparue . Registration required on 04 71 59 41 63 Price: 8.5? per person, 8 years and over
