Escape Game au Musée Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
Escape Game au Musée Musée des Manufactures de Dentelles Retournac samedi 13 décembre 2025.
Escape Game au Musée
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
à partir de 8 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le musée organise une session escape game Vol à la Manufacture… à la recherche de la dentelle disparue . Inscription obligatoire au 04 71 59 41 63 Tarif 8,5€ par personne, à partir de 8 ans
.
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63
English :
The museum is organizing an escape game session entitled Vol à la Manufacture… à la recherche de la dentelle disparue . Registration required on 04 71 59 41 63 Price: 8.5? per person, 8 years and over
L’événement Escape Game au Musée Retournac a été mis à jour le 2025-12-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire