Escape Game au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 16 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Escape Game au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Du 16/07 au 29/08/2025 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Mercredi et vendredi de 10h30 à 11h30

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 17h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-16

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-16

L’Été au Muséum Escape Game.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Enquêtez en équipe sur la disparition d’un des plus précieux spécimens du Muséum !



Résolvez les énigmes, déjouez les pièges et retrouvez ce trésor dissimulé il y a plus de 30 ans par un assistant du conservateur pour le protéger des voleurs et des braconniers.



Tout public à partir de 12 ans. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte ou munis d’une autorisation parentale.

Mercredi et vendredi de 10h30 à 11h30

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 17h



Sur inscription .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Summer at the Museum Escape Game.

German :

Sommer im Museum Escape Game.

Italiano :

Estate al museo Gioco di fuga.

Espanol :

Verano en el Museo Juego de Escape.

L’événement Escape Game au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Ville de Marseille