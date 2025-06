Escape game au Pays Welche – Fréland 2 juillet 2025 18:00

Haut-Rhin

Escape game au Pays Welche 2 Rue de la Rochette Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Avec cet escape game développez votre esprit logique et d’équipe. Le temps joue contre vous car vous avez une heure pour relever ce défi !

Un ennemi de la communauté Welche, a décidé de décimer le village de Fréland. La mission des joueurs est de retrouver le plan de cet ennemi (heure prévue de l’attaque, le lieu et le type d’attaque) qu’il a caché dans la maison et de le rapporter au leader (l’accompagnateur du groupe) de la communauté pour sauver le village.

Les réservations se font uniquement en ligne sur le site web.

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de personnes.

Le jeu est gratuit pour les moins de 10 ans, mais au vu des énigmes nous conseillons un âge minimum de 12-13 ans, sauf si vous avez des enfants très à l’aise avec ce type de jeu.

.

2 Rue de la Rochette

Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 33 47 37 musee.welche@gmail.com

English :

Develop your logical and team spirit with this escape game. Time is on your side as you have just one hour to complete the challenge!

German :

Mit diesem Escape Game entwickeln Sie Ihr logisches Denken und Ihre Teamfähigkeit. Die Zeit spielt gegen Sie, denn Sie haben eine Stunde Zeit, um diese Herausforderung zu meistern!

Italiano :

Sviluppate la vostra logica e il vostro spirito di squadra con questo gioco di fuga. Il tempo è dalla vostra parte perché avete solo un’ora per completare la sfida!

Espanol :

Desarrolla tu lógica y tu espíritu de equipo con este juego de escape. El tiempo está de tu parte, ya que solo tienes una hora para completar el desafío

L’événement Escape game au Pays Welche Fréland a été mis à jour le 2025-02-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg