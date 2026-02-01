Escape game au sous-marin Flore-S645 Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient

Escape game au sous-marin Flore-S645

▶ VOTRE MISSION LORS DE CET ESCAPE GAME

Lors de cette expérience unique, vous êtes plongés en pleine guerre froide avec en ligne de mire la mise en déroute d’un plan minutieusement monté pour détourner le sous-marin Flore. Vous êtes les derniers membres d’équipage à bord du navire, les seuls à pouvoir déjouer les plans de l’ennemi… La réécriture de l’histoire dépend uniquement de vous !

Le sous-marin est à quai, et vous êtes restés à bord pour effectuer la maintenance du navire. Soudain, vous recevez un appel d’urgence de votre quartier général, un traître au service de l’ennemi est parmi vous ! Celui-ci a piégé le sous-marin pour en faire une arme nucléaire. Vous êtes enfermés dans le sous-marin et avez une heure pour tenter d’en sortir, vivant !

▶ JOUEURS 6 MAX | DURÉE 60 MIN. | ÂGE À partir de 16 ans

▶ DÉTAILS DE LA MISSION

DIFFICULTÉ 4/5 FOUILLE 3/5 MANIPULATION 3/5 RÉFLEXION 4/5

▶ PRÉ-REQUIS Pas de pré-requis, vous devrez simplement faire preuve de logique et de cohésion !

▶ DÉFI À RELEVER En famille, entre amis, entre collègues ou entre amateurs de jeux.

▶ INFORMATIONS PRATIQUES

Réservez votre créneau

Samedi 14 et dimanche 15 février 2026 de 10h à 18h30

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 de 10h à 18h30

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2026 de 10h à 18h30

Durée 1 heure, créneaux horaires 10h-11h, 11h30-12h30, 14h30-15h30, 16h-17h et 17h30-18h30

Rendez-vous à l’accueil du sous-marin Flore 10 minutes avant le début de votre séance

​Âge minimum conseillé 16 ans

Avant ou après l’escape game, vous avez la possibilité de parcourir librement la partie musée.

Tarif Escape game au Sous-marin Flore-S645 et son musée 32 € par personne .

Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Le sous-marin Flore Lorient 56100 Morbihan Bretagne

