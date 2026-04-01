Escape game au théâtre Loches
Escape game au théâtre Loches jeudi 16 avril 2026.
Loches
Escape game au théâtre
19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:30:00
fin : 2026-04-18 20:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18
En équipe de maximum huit personnes, vous devrez résoudre des énigmes pour arriver à vos fins. Vous avez une heure regardez, observez, cherchez, analysez, aménagez… Rien ne vous sera épargné ! La cloche retentit ; le final sera théâtral ! Bien sûr, théâtre oblige…
Réservation obligatoire.
Vous avez aimé l’escape game au théâtre du Rossignolet ? Il revient !
En équipe de maximum huit personnes, vous devrez résoudre des énigmes pour arriver à vos fins. Vous avez une heure regardez, observez, cherchez, analysez, aménagez… Rien ne vous sera épargné ! La cloche retentit ; le final sera théâtral ! Bien sûr, théâtre oblige…
Venez vivre cette expérience exceptionnelle au cœur d’un théâtre de roche !
Réservation en ligne obligatoire. 12 .
19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@gmail.com
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English :
In teams of up to eight people, you’ll have to solve a series of puzzles to reach your goal. You’ve got one hour look, observe, research, analyze, design… You’ll be spared nothing! The bell rings, and the finale is theatrical ! Of course, theater is essential…
Reservations essential.
L’événement Escape game au théâtre Loches a été mis à jour le 2026-04-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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