Escape Game autour de Marcel Dhièvre Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier

Escape Game autour de Marcel Dhièvre Samedi 20 septembre, 14h00 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Prix Libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Dès 14h00 : ESCAPE GAME – L’Œuvre Perdue de Marcel Dhièvre

Prix libre | Dès 10 ans (accompagnés)

Organisé par Les Bragard Rôlistes

Sans réservation !

Énigmes, indices, mystères… saurez-vous retrouver l’œuvre disparue ?

Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier association.aupetitparis@gmail.com

Journées européennes du patrimoine 2025 Escape game Jeu

Bar au Petit Paris