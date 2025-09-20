Escape Game autour de Marcel Dhièvre Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier
Escape Game autour de Marcel Dhièvre Samedi 20 septembre, 14h00 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne
Prix Libre
Dès 14h00 : ESCAPE GAME – L’Œuvre Perdue de Marcel Dhièvre
Prix libre | Dès 10 ans (accompagnés)
Organisé par Les Bragard Rôlistes
Sans réservation !
Énigmes, indices, mystères… saurez-vous retrouver l’œuvre disparue ?
Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier
Journées européennes du patrimoine 2025 Escape game Jeu
Bar au Petit Paris