Escape game Autour du déchet Centre Social Denentzat Hendaye

Centre Social Denentzat 29, rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Pour sauver Monique, une scientifique, il faudra résoudre des énigmes sur la réduction et le tri des déchets, l’impact environnemental et le gaspillage alimentaire.

Ne l’abandonnez pas, Monique a besoin de votre aide !

Elle seule peut nous sauver d’une invasion de déchets ! .

Centre Social Denentzat 29, rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63 infotri.sudpaysbasque@biltagarbi.fr

