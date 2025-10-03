Escape game Autour du déchet Centre Social Denentzat Hendaye
Escape game Autour du déchet Centre Social Denentzat Hendaye vendredi 3 octobre 2025.
Escape game Autour du déchet
Centre Social Denentzat 29, rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-03
2025-10-03
Pour sauver Monique, une scientifique, il faudra résoudre des énigmes sur la réduction et le tri des déchets, l’impact environnemental et le gaspillage alimentaire.
Ne l’abandonnez pas, Monique a besoin de votre aide !
Elle seule peut nous sauver d’une invasion de déchets ! .
Centre Social Denentzat 29, rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63 infotri.sudpaysbasque@biltagarbi.fr
