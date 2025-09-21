Escape game aux archives ! Archives municipales et métropolitaines de Saint-Etienne Saint-Étienne

Escape game aux archives ! Dimanche 21 septembre, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30, 16h30 Archives municipales et métropolitaines de Saint-Etienne Loire

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une expérience inédite qui vous emmènera dans des lieux méconnus du bâtiment des archives

Alerte ! Alors que notre déménagement est imminent, les plans de nos futurs locaux ont disparu… Venez nous aider à les retrouver et les mettre en sécurité. Tout en vous amusant à résoudre les énigmes, vous voyagerez dans le temps et dans l’espace pour découvrir les grands moments de l’histoire des archives passées… et à venir !

Archives municipales et métropolitaines de Saint-Etienne 164 cours Fauriel 42100 Saint-Étienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 34 40 41 https://www.archives.saint-etienne.fr archives@saint-etienne.fr

©amse