Escape game aux archives départementales Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy

Escape game aux archives départementales Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy vendredi 19 septembre 2025.

Escape game aux archives départementales 19 – 21 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Limité à 4 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

Après plusieurs mois de tensions familiales à propos d’un héritage, la situation dégénère rapidement le 17 novembre 1913 dans un café d’Évian-les-Bains. Vous avez 1h, saurez-vous résoudre l’enquête ?

À vous de jouer !

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450332080 »}, {« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Journées européennes du patrimoine 2025

Arch.dép.Haute-Savoie