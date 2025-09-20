Escape game aux Archives départementales Archives départementales Des Deux-Sèvres Niort

Escape game aux Archives départementales Archives départementales Des Deux-Sèvres Niort samedi 20 septembre 2025.

Escape game aux Archives départementales 20 et 21 septembre Archives départementales Des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Groupe de 4 à 6 personnes. À partir de 14 ans. Réservation obligatoire sur le site internet des Archives 79.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

« RÉSISTEZ ! TOUS AVEC CHAUMETTE ! »

Dès août 1943 la Sipo-SD, police de sûreté allemande, cherche a démanteler les réseaux de la Résistance deux-sévrienne et procède à de nombreuses arrestations. Début 1944, Edmond Proust, alias « Chaumette », instituteur à Saivres et chef de l’Armée secrète des Deux-Sèvres, se sait menacé et échappe de justesse à son arrestation le 18 février 1944. Il quitte précipitamment sa maison-école de Perré et s’enfuit.

Vous êtes membres de son réseau et vous avez pour mission de protéger sa fuite. Le sort de la Résistance deux-sévrienne est entre vos mains ! Serez-vous capables de trouver les informations et de les lui faire parvenir à temps pour le protéger ? Vous disposez de 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes et relever les indices afin d’accomplir vos missions.

Archives départementales Des Deux-Sèvres 31 Rue de la Blauderie, 79000 Niort, France Niort 79000 La Burgonce Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549089490 https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives-deux-sevres-vienne.fr/actualites/archives-des-deux-sevres-journees-europeennes-du-patrimoine-jep-191/n:112 »}]

« RÉSISTEZ ! TOUS AVEC CHAUMETTE ! »

© Département des Deux-Sèvres