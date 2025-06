Escape game aux Archives Municipales Archives Municipales Marseille 3e Arrondissement 7 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Escape game aux Archives Municipales Du 07/07 au 29/08/2025 le mardi de 10h à 11h30. Le jeudi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30.

Mardi de 10h à 11h30

Jeudi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 sauf jours fériés. Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un escape game chargé d’histoire à la recherche d’un précieux manuscrit.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Dans le cadre de l’Eté marseillais et des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Archives municipales proposent un escape game consistant à retrouver le Livre rouge, précieux manuscrit contenant les statuts et chartes de la ville de Marseille au XIIIe siècle, caché par l’archiviste communal Joseph Billioud.



Les participants sont invités à revivre l’aventure et le défi logistique qu’ont été l’évacuation, le transfert et la mise à l’abri des œuvres d’art, et à découvrir les enjeux de la protection des biens culturels en cas de conflit.



Tout public à partir de 11 ans.



Réservation par inscription https://etemarseillais.fr/evenements/escape-game-aux-archives-municipales .

Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A history-filled escape game in search of a precious manuscript.

German :

Ein geschichtsträchtiges Escape Game auf der Suche nach einem wertvollen Manuskript.

Italiano :

Un gioco di fuga immerso nella storia alla ricerca di un prezioso manoscritto.

Espanol :

Un juego de escape cargado de historia en busca de un preciado manuscrito.

