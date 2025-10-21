Escape game aux Archives Municipales Archives Municipales Marseille 3e Arrondissement

Escape game aux Archives Municipales

Mardi 21 octobre 2025 à partir de 10h30 et à partir de 14h.

Jeudi 23 octobre 2025 à partir de 10h30 et à partir de 14h.

Mardi 28 octobre 2025 à partir de 10h30 et à partir de 14h.

Jeudi 30 octobre 2025 à partir de 10h30 et à partir de 14h. Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un escape game chargé d’histoire à la recherche d’un précieux manuscrit.

Les Archives municipales proposent un escape game consistant à retrouver le Livre rouge, précieux manuscrit contenant les statuts et chartes de la ville de Marseille au XIIIe siècle, caché par l’archiviste communal Joseph Billioud.



Les participants sont invités à revivre l’aventure et le défi logistique qu’ont été l’évacuation, le transfert et la mise à l’abri des œuvres d’art, et à découvrir les enjeux de la protection des biens culturels en cas de conflit.



► à faire en famille à partir de 11 ans durée 1h gratuit réservation obligatoire par mail dgac-archives@marseille.fr



Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A history-filled escape game in search of a precious manuscript.

German :

Ein geschichtsträchtiges Escape Game auf der Suche nach einem wertvollen Manuskript.

Italiano :

Un gioco di fuga immerso nella storia alla ricerca di un prezioso manoscritto.

Espanol :

Un juego de escape cargado de historia en busca de un preciado manuscrito.

