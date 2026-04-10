Escape game aux Archives Municipales Archives Municipales Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Escape game aux Archives Municipales

Du 13/04 au 24/04/2026 du lundi au vendredi à partir de 10h30 et à partir de 14h. Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Un escape game chargé d’histoire à la recherche d’un précieux manuscrit.

Les Archives municipales proposent un escape game consistant à retrouver le Livre rouge, précieux manuscrit contenant les statuts et chartes de la ville de Marseille au XIIIe siècle, caché par l’archiviste communal Joseph Billioud.



Les participants sont invités à revivre l’aventure et le défi logistique qu’ont été l’évacuation, le transfert et la mise à l’abri des œuvres d’art, et à découvrir les enjeux de la protection des biens culturels en cas de conflit.



► à faire en famille à partir de 11 ans durée 1h gratuit



Activité gratuite, tout public à partir de 11 ans



Réservation obligatoire dgac-archives@marseille.fr .

Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A history-filled escape game in search of a precious manuscript.

L’événement Escape game aux Archives Municipales Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Ville de Marseille