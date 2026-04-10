Escape game aux Archives Municipales Archives Municipales Marseille 3e Arrondissement
Escape game aux Archives Municipales Archives Municipales Marseille 3e Arrondissement lundi 13 avril 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Escape game aux Archives Municipales
Du 13/04 au 24/04/2026 du lundi au vendredi à partir de 10h30 et à partir de 14h. Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13
Un escape game chargé d’histoire à la recherche d’un précieux manuscrit.
Les Archives municipales proposent un escape game consistant à retrouver le Livre rouge, précieux manuscrit contenant les statuts et chartes de la ville de Marseille au XIIIe siècle, caché par l’archiviste communal Joseph Billioud.
Les participants sont invités à revivre l’aventure et le défi logistique qu’ont été l’évacuation, le transfert et la mise à l’abri des œuvres d’art, et à découvrir les enjeux de la protection des biens culturels en cas de conflit.
► à faire en famille à partir de 11 ans durée 1h gratuit
Activité gratuite, tout public à partir de 11 ans
Réservation obligatoire dgac-archives@marseille.fr .
Archives Municipales 10 rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A history-filled escape game in search of a precious manuscript.
L’événement Escape game aux Archives Municipales Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 3e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Utopia club édition 3 Malugi Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement 12 avril 2026
- Hostile fest Le Dodu Marseille 3e Arrondissement 18 avril 2026
- Welcome to Twerkistan Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement 19 avril 2026
- Le labyrinthe de l’oie Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 19 avril 2026
- Dirty sound magnet Le Dodu Marseille 3e Arrondissement 20 avril 2026