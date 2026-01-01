Escape game aux Pénitents Noirs Impasse du Colombier Aubagne

Escape game aux Pénitents Noirs

Jeudi 19 février 2026 de 11h à 12h et de 9h30 à 10h30.

Jeudi 26 février 2026 de 11h à 12h et de 9h30 à 10h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

À l’intérieur même de ce moment historique, partez en quête d’indices sur les mystères de la construction de la chapelle.

A partir de 14 ans et par groupe déjà constitué, de 4 à 6 personnes. Groupe de 6 personnes maximum. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

English :

Inside this historic moment, set off in search of clues to the mysteries of the chapel’s construction.

