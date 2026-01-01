Escape game aux Pénitents Noirs Impasse du Colombier Aubagne
Escape game aux Pénitents Noirs Impasse du Colombier Aubagne jeudi 19 février 2026.
Escape game aux Pénitents Noirs
Jeudi 19 février 2026 de 11h à 12h et de 9h30 à 10h30.
Jeudi 26 février 2026 de 11h à 12h et de 9h30 à 10h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26
À l’intérieur même de ce moment historique, partez en quête d’indices sur les mystères de la construction de la chapelle.
A partir de 14 ans et par groupe déjà constitué, de 4 à 6 personnes. Groupe de 6 personnes maximum. .
Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Inside this historic moment, set off in search of clues to the mysteries of the chapel’s construction.
L’événement Escape game aux Pénitents Noirs Aubagne a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile