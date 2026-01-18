Escape Game aux Tours Mirandes

Site archéologique Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le temple de la cité gallo-romaine des Tours Mirandes a été profané les offrandes dédiées à Apollon ont été volées durant la nuit !

La Pythie est catastrophée le dieu a promis de déchainer sa colère sur la ville si de nouvelles offrandes n’étaient pas déposées dans l’heure dans son sanctuaire.

Le temple de la cité gallo-romaine des Tours Mirandes a été profané les offrandes dédiées à Apollon ont été volées durant la nuit !

La Pythie est catastrophée le dieu a promis de déchainer sa colère sur la ville si de nouvelles offrandes n’étaient pas déposées dans l’heure dans son sanctuaire. Elle a besoin de vous, futurs prêtres du temple d’Apollon, pour l’aider. .

Site archéologique Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game aux Tours Mirandes

The temple in the Gallo-Roman town of Tours Mirandes has been desecrated: the offerings dedicated to Apollo have been stolen during the night!

The Pythia is devastated: the god has promised to unleash his wrath on the city if new offerings are not deposited in his sanctuary within the hour.

L’événement Escape Game aux Tours Mirandes Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Poitou