Escape Game avec le Collège de Burnhaupt-le-Haut Centre de Mulhouse Mulhouse

Début : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T11:30:00

Fin : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T11:30:00

Imaginez-vous en l’an 3854.

Alors que vous vous dirigez tranquillement vers la planète Vénus avec votre tout nouveau vaisseau à énergie solaire, vous êtes pris dans un trou noir. Impossible pour vous de garder le cap, vous vous crashez sur une planète inconnue. Il faut réparer le vaisseau pour repartir vers Vénus.

C’est une opportunité unique de découvrir les métiers de l’industrie d’une manière différente. Cette activité interactive permet aux élèves de plonger dans l’univers de l’industrie, où ils pourront découvrir et mettre en pratique nos différents métiers : Maintenance industrielle, Usinage & productique, Chaudronnerie industrielle & soudage, Informatique et réseaux, électrotechnique, Organisation et performance industrielle.

Le jeu est adapté pour 4 à 6 joueurs par équipe. C’est une mission en équipe qui favorise le travail collectif, renforce l’esprit d’équipe et permet de découvrir les métiers de l’industrie tout en s’amusant.

Découvrez les métiers de l’industrie autrement