Escape Game Aquarium des Curieux de Nature Belle-Isle-en-Terre

Escape Game

Aquarium des Curieux de Nature 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-02-18 12:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Plongez dans notre aquarium où une terrible nouvelle est survenue. Vous incarnerez des détectives chargés d’aider notre technicien à découvrir ce qu’il s’est passé. Mais serez-vous assez rapides pour déjouer les différents problèmes ? Durée 30 minutes. .

Aquarium des Curieux de Nature 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape Game Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol